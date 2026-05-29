「Teapick」は、地下鉄「太閤通駅」から徒歩8分の場所にある紅茶専門店です。オーナー自らスリランカやインド、台湾、日本などへ赴き、茶葉を直接買い付けているため、産地ごとの個性豊かな紅茶を楽しむことができます。各地の茶葉の特徴を生かしたオリジナルブレンドも豊富に揃っています。一番人気は「クリームティーセット」。ミルクティーとスコーンのセットで、スコーンはプレ