【泉ももか写真集『恋心』本日リリース！】令和No.1清楚系エロカワセクシー女優の1st写真集が発売！ 泉ももか写真集『恋心』©撮影:上野 勇／大洋図書 写真集を出すことが 透明感あふれる清楚なルックスと、スレンダーなクビレ、Eカップの美乳を併せ持つお嬢様系美女・泉ももか。彼女のファースト写真集が本日5月29日に発売された。 泉ももか