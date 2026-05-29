アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/29営業日時点＝ 上海ゴム 1.13％ 上海銅 0.75％ 大連とうもろこし 0.6％ 大連ポリエチレン 0.42％ 上海重油 0.37％ 上海異形鉄筋 0.15％ ＊数値は前日比％