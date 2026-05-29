元プロ格闘家で俳優・一ノ瀬ワタルのスタッフ公式インスタグラムが投稿した最新ショットにファンは歓喜の声を上げた。２９日に「緊張すると四股（しこ）踏みがちです」とつづって、スタジオのセット裏でしこを踏むショットをアップ。Ｎｅｔｆｌｉｘで配信された、大相撲を題材としたオリジナルＷｅｂドラマ「サンクチュアリー聖域ー」で主役の猿桜を演じた一ノ瀬をほうふつとさせる姿だった。この様子に「サンクチュアリシー