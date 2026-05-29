将棋の第１９期マイナビ女子オープン第５局が２９日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、先手の福間香奈女王＝清麗、女流王位、女流王座、倉敷藤花＝が西山朋佳女流三冠＝白玲、女流名人、女流王将＝に勝利した。振り駒の結果、先手に。福間は１局を「（中盤は）もう少し穏やかに指したかったけど、難しいので打ったという感じ。（終盤も）怖い形ではあるけど、こちらが一瞬攻め合いにできそうかなと思った」と振り返った。福