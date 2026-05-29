バレーボール女子日本代表が２９日、ネーションズリーグ（ＶＮＬ）第１週が行われるカナダ・ケベックシティに成田空港から出発した。アクバシュ・ジャパン２季目の今季は、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を懸けた重要なシーズン。石川真佑主将は「メダルを取る、優勝するという目標に向けて１週目のラウンドはすごく大事になってくる。それぞれが良い準備をしてやっていきたい」と意気込みを語った。昨年大会は４強だったＶＮ