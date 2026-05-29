【新華社北京5月29日】中国新疆ウイグル自治区トルファン市トクスン県で29日午後2時55分（日本時間同3時55分）、マグニチュード（M）5.0の地震があった。震源は北緯42.2度、東経88.22度で、深さは20キロ。中国地震ネットワークセンター（CENC）が発表した。