ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が29日、自身のインスタグラムを更新。「プラチナファミリーのキャスティング担当（笑）とも言われている、お料理研究家の井上絵美さんのハワイの豪邸にお呼ばれしてきました」と明かし、一緒に出かけた息子と共に“ホームパーティー”を楽しむ様子を披露した。【動画】「皆さん楽しそう〜」高嶋ちさ子が披露した、息子＆井上さん夫婦との記念ショット高嶋は「最高の景色に、家で