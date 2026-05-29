きょう29日に結成37周年を迎えたロックバンド・LUNA SEAの公式Xが更新され、29日、30日の2日間で開催される、同バンドの“凱旋公演”となるクアーズテック秦野カルチャーホール（秦野市文化会館）での公演に対し、小田急電鉄からの“粋な演出”が紹介された。【写真】「感動して涙が出て来ます」LUNA SEA公式Xで紹介された小田急の“粋な演出”LUNA SEAのメンバー4人（SUGIZO、INORAN、J、真矢）は、いずれも神奈川県秦野市で