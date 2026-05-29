ロックバンド・KANA-BOONのドラムス・関優梨子が29日、自身のインスタグラムを更新し、離婚を発表した。【写真】離婚を発表した関優梨子ビールを飲むオフショット関は、インスタグラムに【ご報告】と題した文書を投稿。「プライベートのご報告で大変恐縮ですが、私たち藤井浩太と関優梨子は婚姻関係を解消し、お互いがそれぞれの人生を歩んでおりますことをご報告させていただきます」と報告した。続けて「人生は別の道を