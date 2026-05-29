「指示してくれないとわかんない」って、大人がそれを言いますか…？仕事も育児もこなしながら介護まで担っている美咲さんに、さらに夫の世話までさせるのはちょっと待ってほしいですよね。そしてリフォームの話になったとき、夫の口から出てきた言葉が想像以上で…この夫婦の今後は…！？>>【まんが】親の介護より俺の世話でしょ？(ウーマンエキサイト編集部)