連日お伝えしています通り、5月28日から「防災気象情報」が新しくなりましたが実は、豪雨災害をもたらす「線状降水帯」についても新たな情報が始まりました。それが、線状降水帯の「直前予測」です。気象庁が線状降水帯発生の2時間から3時間前を“目標”に出す情報で、発表された地域では、今後、命に関わる災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。また気象庁ホームページでも「線状降水帯予測マップ」というモノが見ら