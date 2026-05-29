アメリカではトランプ大統領の肖像をあしらった250ドル紙幣の発行準備が進んでいますが、その問題点を指摘した政府職員が異動させられていたと地元メディアが報道しました【写真を見る】トランプ大統領の「250ドル紙幣」発行準備か問題指摘した印刷局長が突如異動に 存命中の人物の描写禁止など「法整備に時間かかる」と指摘アメリカベッセント財務長官「存命中の人物であるトランプ氏を250ドル紙幣に描くことができる法