世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。5月26日（火）に放送された同番組では、YouTuberやテレビタレントの“金持ちアピール”についてトーク。そんななか、永野が「下品」「汚ねぇ話」と物申し…。【映像】永野「すっげぇ下品」「汚ねぇ話」と激怒！誰もが知る“努力家の象徴”に納得できない理由今回番組には、女性会社員（3