【【デジタル限定】美麗写真集「MIREI」】 6月8日 発売 価格：1,870円 【拡大画像へ】 集英社は、美麗さんのデジタル写真集「MIREI」を6月8日に発売する。価格は1,870円。なお、本書の予約受付はすでに開始されている。 本書はミュージカルや2.5次元舞台を中心に活躍する女優・美麗さんの初となるデジタル写真集。美麗さんがステージ上で見せる強く、気高く、美し