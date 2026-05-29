牡蠣料理専門店「かき家こだはる 新橋店」は、2026年6月1日から6日までの6日間限定で、生牡蠣が1個39円となる感謝祭を開催します。生牡蠣が通常価格から約95％オフに「かき家こだはる 新橋店」で提供されている牡蠣は、紫外線雑菌浄化法で浄化されたものだけを、長年信頼をしている業者から入荷しているとのこと。常時5〜10種類の生牡蠣が揃っていて、牡蠣しゃぶしゃぶ・牡蠣のなめろう・牡蠣焼売などの創作料理も楽しめる専門店で