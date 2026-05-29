三重発のハンバーグチェーン「ぎんごんちゃん。」。元精肉店ならではの上質な肉と、和風アレンジを効かせた30種類以上のメニューで、20年以上愛され続けています。 ■元精肉店が手がける人気ハンバーグチェーン 「ぎんごんちゃん。」は2003年、四日市に1号店をオープン。現在は三重と愛知で4店舗を展開しています。 客：「おいしいので、10年前から通っています」別の