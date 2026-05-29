7月25日よりユーロスペースほかにて全国順次公開されるドキュメンタリー映画『メレディス・モンク 踊る声、歌う身体』のポスタービジュアルと予告編が公開された。 参考：ビョークやデヴィッド・バーンも登場『メレディス・モンク 踊る声、歌う身体』7月25日公開 ニューヨーク・トライベッカのロフトで亀の“ニュートロン”と暮らす、三つ編みがトレードマ&#