5月29日、B1東地区に所属するアルバルク東京は、デイニアス・アドマイティスヘッドコーチとエヴァルダス・ベルジニンカイティスコーチが6月30日をもって契約満了となり、同日付で退団することを発表した。 アドマイティスHCはリトアニア出身の52歳。ポーランドリーグで指導歴をスタートさせ、その後リトアニアやイスラエルのチームを渡り歩き、2022－23シーズンにA東京の