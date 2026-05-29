アスクは、関家具製の「NieR」シリーズ15周年記念コラボモデルとなるゲーミングチェア『NieR 15th Anniv. Gaming Chair』の予約受付を、5月29日より開始することを発表した。 【画像あり】カイネのイメージカラーにエミールヘッドがデザイン 本製品は、関家具のゲーミングチェアブランド「Contieaks」のオリジナルフレームを採用したコラボモデル。15周年を記念し、『NieR Replic