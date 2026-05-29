5月29日、B1西地区に所属する琉球ゴールデンキングスは桶谷大ヘッドコーチが契約満了となり、退任することを発表した。 京都府出身で58歳の桶谷HCは2005－06シーズンにbjリーグの大分ヒートデビルでアシスタントコーチとして指導者としてデビューを果たすと、その翌シーズンに同クラブのヘッドコーチに昇格。2シーズンを過ごしたのち2008－09シ&