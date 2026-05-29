ニトリは、充電式の「たためるハンディファン（MN09NR）」を5月下旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始した。価格は1,990円。 【画像あり】手持ちとデスクファンの二刀流使用イメージ 本製品は、ヘッドを後ろに折りたためる構造を採用し、手持ちのハンディファンとしてだけでなく、デスクやテーブル、棚などに置いてデスクファンとしても使用できる。通勤・通学時に加え、勉強や家事の際にも