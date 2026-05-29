来週のドル円相場は、３日に行われる予定の日銀総裁の講演や相次いで発表される米経済指標の内容次第で大きく振れる可能性がある。予想レンジは１ドル＝１５７円５０銭～１６１円００銭。 ドル円相場は中東情勢を巡る報道に左右される展開が続いている。米政府当局者は５月２８日に米国とイランの交渉が暫定合意に達し、トランプ米大統領の承認を待っていることを明らかにしたが、交渉の行方は不透明なことから「有事