オスカーをめぐる“出来レース”疑惑。アカデミー賞の投票権を持つ映画芸術科学アカデミーの会員は映画人で構成され、業界の意向が反映しやすいとされている。だが、必ずしも主催者の意図通りに結果が決まるわけではなかった。ホワイトハウスすら巻き込む複雑な選考事情を、過去の事例から分析する。※本稿は、松崎健夫『アカデミー賞入門』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。オスカー“出来レース疑惑”を払拭した2017