今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第45回（2026年5月29日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）なぜ、お笑い芸人がドラマに出るのか久しぶりに吉江（原田泰造）が登場。原田泰造と康介役のじろう、ふたりのお笑い芸人が名演技を披露した。