おととし７月の記録的な豪雨災害で被害を受けた山形県酒田市青沢地区で、きょう被災者支援の一環でモルック体験が行われ、参加者が楽しいひと時を過ごしました。 【写真を見る】成功しても失敗しても大盛り上がり！豪雨被災地でモルック体験会木の棒を投げて得点競うフィンランド発祥スポーツ（山形・酒田市） モルックは木の棒を投げて得点を競うフィンランド発祥のスポーツで、誰でも手軽に楽しめます。 きょう