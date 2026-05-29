資産の多い富裕層に多額の相続税が課される現代、なんとか資産を守ろうと「タンス預金」に励む人は一定数いるようです。しかし、税務署にバレるかどうか以前に、タンス預金はもはや“オワコン”であると言わざるを得ません。どうしてなのか。3つの理由を解説します。（アレース・ファミリーオフィス代表取締役江幡吉昭）「タンス預金で相続対策」がますます通用しなくなるワケおおよそ20年に一度のタイミングで行われる紙幣の