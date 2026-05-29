温暖化による影響だろうか、日本の夏は年々耐え難い暑さになっており、4月には新たな気象用語「酷暑日」まで新設されたほどだ。6月に入ろうかというこの時期ですら、すでに蒸し暑くジャケットなんて着ていられない。そんな暑さが厳しい現代、ハンディファン市場への新規参入が相次いでいる（BCN・寺澤克）。●シャープやダイソンまで 新規参入相次ぐハンディファン4〜5月だけでも、ハンディファン市場に参入したのは、シャープ