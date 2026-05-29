【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#10が5月28日21時より配信され、第3回順位発表式の様子と、FINAL（最終回）へ進む22人のFINALISTが決定した。 ■約1週間の投票期間の累積投票数は595万5,944票 スタジオには、これまでのバトルを勝ち抜いてきた練習生34人が出席。国民プロデューサー代表のディ