29日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万107枚だった。うちコールの出来高が5206枚と、プットの4901枚を上回った。コールの出来高トップは7万円の591枚（188円高310円）。プットの出来高トップは6万円の451枚（174円安171円）だった。 コールプット 出来高前日比