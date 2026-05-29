29日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は269枚だった。うちプットの出来高が247枚と、コールの22枚を上回った。プットの出来高トップは5万6000円の34枚（805円）。コールの出来高トップは7万5000円の10枚（375円高840円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格