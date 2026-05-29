日経平均株価 始値65133.97 高値66505.02 安値65133.97 大引け66329.50(前日比 +1636.38 、 +2.53％ ) 売買高46億212万株 (東証プライム概算) 売買代金16兆3127億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は1636円高と急反発、初の6万6000円台乗せ ２．イラン情勢の進展期待が膨らみNYダウなどが最高値