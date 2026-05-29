○テラドローン [東証Ｇ] 東証が6月1日売買分から信用取引の臨時措置(委託保証金率を50％以上［うち現金20％以上］とする)を解除する。日証金も増担保金徴収措置を解除。 [2026年5月29日] 株探ニュース