タイガースの最強左腕タリク・スクーバル投手がトレード市場に出た場合、各球団は獲得に動くのか、控えるのか。米スポーツメディア『The Athletic』は28日（日本時間29日）、タイガースを除く29球団の動向を予想した。 ■意外にもメッツ、ヤンキースは様子見か タイガースは現在、ア・リーグ中地区で最下位。ポストシーズン進出が遠のきつつあるため、チームは夏