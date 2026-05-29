キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が29日、自身のインスタグラムを更新。夏らしいカラーが印象的なユニクロのアイテムを活用した“大学講師コーデ”を公開した。【写真】「私も真似したい」ユニクロのアイテムを取り入れた、安藤優子の“大学講師コーデ”安藤は「本日はセンセイの日です。あっついので、ライトブルーのサラテロシャツにネイビーのマキシスカート。ベルトはブラウンです」と、この日のコーディネート