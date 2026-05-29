中国電力島根原発。手前右から1号機、2号機、奥は3号機＝2025年11月、松江市中部電力浜岡原発（静岡県）の耐震データ不正を受け、中国電力は、島根原発（松江市）について自主調査した結果、同様の不正は確認されなかったと明らかにした。29日に開かれた原子力規制委員会の審査会合で報告した。耐震設計の目安となる「基準地震動」は、浜岡原発と同じ手法で計算されており、中国電が調べていた。中国電によると、基準地震動を