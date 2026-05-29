全国学力テストで4月24日に始まった中学英語「話す」の端末画面＝東京都内の中学校（PC画面の右上にぼかしを入れています）文部科学省は29日、全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）のうち、中学3年を対象とした英語「話す」分野の公開問題と解答を公表した。表現や文法などの知識を実際のコミュニケーションで活用できるか、社会的な話題について自分の考えを伝えることができるかを問う内容だった。「話す」のテストは、