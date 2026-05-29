在仙台カンボジア名誉領事の田井進氏が、仙台国税局から約3億7千万円の申告漏れを指摘された問題で、田井氏が企業からコンサルタント料名目で振り込まれた金をキックバックする際、10％程度を手数料として差し引いていたとみられることが29日、関係者への取材で分かった。企業からの入金に名誉領事館名義の口座が使われていたことも判明した。関係者によると、田井氏は手元に残った手数料を申告せず、2024年までの4年間分につ