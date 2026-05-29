フグと同じ猛毒を持つアカハライモリが、土の中に生息するダニから毒を得ていることが分かったと、北里大などの研究チームが発表した。アカハライモリは体内で毒を合成できないため、その獲得メカニズムは長年の謎だった。論文が国際科学誌に掲載された。アカハライモリは、日本固有種で国内に広く分布している。体内にはフグ毒として知られる強力な神経毒「テトロドトキシン（ＴＴＸ）」を持ち、危険が迫ると赤色の腹部を見せ