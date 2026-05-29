所得の申告状況の推移国税庁は29日、2025年分の個人の確定申告状況を発表した。申告所得の合計額は前年比7.4％増の54兆9617億円で、バブル末期の1990〜91年に次いで過去3番目の規模となった。申告納税額は同6.6％増の4兆6897億円。担当者は「近年の賃金上昇や、副業など働き方の変化が要因の一つだと考えられる」としている。確定申告者数は2353万人とほぼ横ばいで、うち77.1％に当たる1814万人が国税電子申告・納税システム（