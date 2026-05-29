バイオリニストの前橋汀子（ていこ）が、「ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ全集」（ソニー）を出した。２０２４年に右肩を手術し、約７か月のブランクを経て復帰して初めて収録したＣＤのリリースとなる。「これほどバイオリンを弾かない時期はなかった」という未経験の事態を乗り越え、８０歳を超えた今も、演奏家としてさらなる進化を遂げようとしている。（宍戸将樹）手術の前に収録したベートーヴェンのバイオリン・ソナ