欧州を拠点に活躍する世界的指揮者の山田和樹＝写真右＝が東京大先端科学技術研究センター（先端研）の特別客員教授に４月１日付で就任した。それを記念して今月初旬、東京・駒場の同大キャンパスで先端研の杉山正和所長＝写真左＝と特別対談を行った。対談で杉山所長は、科学技術が発展する一方、エネルギーやＡＩ（人工知能）などにも問題が顕在化していると指摘。これに対し、山田は「科学は（分野を）分けすぎたことで、専