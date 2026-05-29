大学三大駅伝の開幕戦、出雲駅伝の公式アカウント（出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会）が２９日、ＳＮＳを更新。「選手とスタッフの熱中症対策として、今回からスタート時刻等を変更することとしました」などと記し、スタート時間を従来より約４時間早い午前９時１０分にすると発表した。「■第３８回大会の日程（予定）１０月１２日（月・祝）・競技スタート９時１０分・表彰式１１時４５分頃〜※開催概要は７月に開催