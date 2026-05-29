5月28日、俳優でモデルの井桁弘恵が、フォトグラファー・花盛友里氏のInstagramに登場。“スク水風”にも見える水着ショットを披露し、そのスタイルのよさに注目が集まっている。花盛氏は《いげちゃんが着る盛りだくさんの新作水着たち!》と投稿。公開された写真では、井桁が2種類の水着スタイルを披露していた。「1枚めでは、装飾のない紺色のシンプルな水着姿を披露しました。シンプルなデザインだからこそ、すらりとした手