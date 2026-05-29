恵俊彰が、5月28日放送の『ひるおび！』（TBS系）で、巨人・阿部慎之助前監督について言及。そのコメントがXで大荒れとなっている。阿部氏をめぐっては、5月26日に監督辞任が発表され、大きな波紋を呼んでいる。発端となったのは5月25日夜。渋谷区の自宅で姉妹げんかの仲裁中、長女から言い返されたことに激高した阿部氏が、長女の胸ぐらをつかみ投げ飛ばし、現行犯逮捕された。当時、阿部氏は飲酒していたとされる。さらに