これからもずっと、愛する人の顔に触れていたい…「デスマスク」の製作を依頼する遺された家族の思いとは――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』では、「生きた証を抱きしめて〜愛するあなたとデスマスク〜」を、31日(通常と異なり13:40〜 ※関東ローカル)に放送する。幼くして亡くなった娘のデスマスクを依頼した親亡くなった人の顔を型取りし、その面影を形として残す「デスマスク」。その製作に日本で