傘ブランド「Wpc.」を展開するワールドパーティーは、東京農業大学第一高等学校・中等部と協力し、学生向けの熱中症対策プログラム「#日傘は愛だ―頑張る学生の通学路を日傘で守れ!―」プロジェクトを6月15日に実施する。近年は猛暑が深刻化しており、教育現場でも熱中症対策が課題となっている。同社は、学生が日常的に利用する通学路に着目し、日傘の活用を通じて暑さから身を守る意識を高めることを目的に本プロジェクトを企画