一枚あると便利な白シャツ。着こなし次第で印象を変えられ、爽やかできれいめな雰囲気を演出できます。でも実際に選ぶとなると、選び方やコーデに悩むことも。今回は、そんな白シャツの中でも、40・50代の大人コーデに取り入れやすい、着回し力抜群な【GU（ジーユー）】の白シャツをご紹介。着回しコーデを参考に、いつもの白シャツコーデをアップデートしてみては。 体型カバー