猫が『気まぐれ』な態度をみせる理由 1.猫は「自分のペース」を最優先にする動物だから 猫が気まぐれに見える最大の理由は、集団行動より「単独行動」が得意な動物だからです。 犬は仲間と協力して行動する習性がありますが、猫は基本的に「今どうしたいか」を優先します。そのため、飼い主さんが遊びたいタイミングと、猫が甘えたいタイミングがズレることも珍しくありません。 たとえば、仕事から帰