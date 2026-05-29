筆者の友人A子から聞いたエピソードです。義実家の食事会で、なぜか毎回、自分の分だけ箸や皿、料理が足りないA子。夫に相談しても信じてもらえず、長く我慢していました。ところが親戚が集まった年末の席で、また彼女の前だけ何も用意されていない状況に。ついに夫が立ち上がり、義母を追及します。そこで義母の立場が逆転したスッキリするお話です。 表では完璧な義母、でも私にだけ違う態度 結婚してから、A子は月